СМИ сообщили о гибели девяти иностранцев в ходе вооруженного нападения в Иране
Девять иностранных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц в Иране. Об этом в субботу, 27 января, сообщило Mehr со ссылкой на источники.
«Инцидент произошел рано утром в субботу, когда боевики напали на дом в городе Сиркан», — уточнило агентство.
Отмечается, что ответственность за инцидент на себя еще никто не взял.
Ранее, 21 января, сообщалось, что в провинции Керман в Иране солдат убил пятерых своих сослуживцев, а затем пустился в бега. Позднее мужчина был задержан недалеко от Зеренда. О результатах его допроса пока не сообщалось.