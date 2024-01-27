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СМИ сообщили о гибели девяти иностранцев в ходе вооруженного нападения в Иране

Mehr: девять иностранных граждан погибли в ходе вооруженного нападения в Иране
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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin
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Девять иностранных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц в Иране. Об этом в субботу, 27 января, сообщило Mehr со ссылкой на источники.

«Инцидент произошел рано утром в субботу, когда боевики напали на дом в городе Сиркан», — уточнило агентство.

Отмечается, что ответственность за инцидент на себя еще никто не взял.

Ранее, 21 января, сообщалось, что в провинции Керман в Иране солдат убил пятерых своих сослуживцев, а затем пустился в бега. Позднее мужчина был задержан недалеко от Зеренда. О результатах его допроса пока не сообщалось.

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