США весной планируют опубликовать гарантии безопасности для Украины, если конгресс одобрит выделение средств на поддержку Киева. Об этом 26 января сообщило издание The Washington Post со ссылкой на чиновников.

По их словам, документ включает в себя гарантии поддержки краткосрочных военный операций, а также создание в будущем украинской армии, способной сдерживать Россию. В соглашении содержатся обещания и программы с целью защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Киева. США также должны будут помочь Украине с проведением политических реформ.

В самом документе отмечаются четыре этапа: «борьба», «строительство», «восстановление» и «реформирование». Чиновники, занимающиеся разработкой документа, сообщили, что «строительство» включает в себя гарантии для сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе.

Часть средств будет направлена на развитие промышленной базы страны для производства оружия. Более того, гарантии предусматривают создание противовоздушной обороны (ПВО) с целью создания «пузырей» вокруг украинских городов, чтобы дать возможность восстановиться ключевым отраслям украинской экономики.

Как отметили собеседники издания, соглашение о поддержке поможет обеспечить помощь Украине в случае победы на президентских выборах в США этой осенью бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России».

24 декабря заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал на шесть стран Европейского союза (ЕС), которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева. В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде киевского режима на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

До этого, 29 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между странами Запада по поводу гарантий безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат предполагает, что США будут оказывать помощь Украине, однако не дают обещаний в принятии участия в боевых действиях.

Ранее, 12 июля, в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.