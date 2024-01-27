Николай Шульгинов дал старт отраслевому Дню энергетики выставки-форума Россия

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Песков заявил о попытках ЕС отвлечь европейцев от проблем «страшилками» про РФ
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Шульгинов допустил сохранение добычи нефти в РФ в 2024 году на уровне 2023-го
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Белоруска Соболенко второй раз подряд стала победительницей Australian Open
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Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку
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