Выход маломерных судов в море ограничили в Мурманской области

Выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря ограничили в Мурманской области. Такие меры принимаются в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ограничения действуют на территории Печенги и Лиинахамари. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Режим повышенной готовности сохранится практически до конца суток 2 февраля.

Кроме того, с ночи 27 января для всех видов транспорта закрыта дорога Заполярный — Сальмиярви. Движению автомобилей препятствует метель, из-за которой отмечается плохая видимость. Также закрыт проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС.