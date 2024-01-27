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Карта спецоперации на Украине 27 января

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены пять атак ВСУ и бригады теробороны в районах Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе Кировска ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении отражены две атаки противника в районах Шумов и Богдановки, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Клещеевки, Андреевки, Георгиевки, Новомихайловки ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На южно-донецком направлении отражены четыре атаки бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Макаровки ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады ВСУ в районах Работино и Нестерянки Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 15 военнослужащих и два автомобиля. Поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотных летательных аппарата, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники.

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