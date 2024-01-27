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Жительницы блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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89-летняя Елизавета Перепиченко и 86-летняя Людмила Цапля встретили и пережили блокаду Ленинграда, будучи детьми. В субботу, 27 января, они поделились воспоминаниями о том трагичном времени с «Известиями».

Перепиченко провела всю блокаду Ленинграда в детском доме, куда она попала после смерти бабушки. Ей было девять лет, когда немецко-фашистское окружение было снято.

«Самое страшное [воспоминание], когда с группой детского сада пошли на прогулку и попали под обстрел, это наверно самое страшное. Хотя обстреливали каждый день, но я этот [обстрел] запомнила. Воспитательница гнала нас в подъезд высокого дома, а он ходил ходуном», — отметила она.

Перепиченко добавила, что воспитательница собрала всех детей в угол и закрыла как цыплят. Никто из детей тогда не пострадал, уточнила женщина.

Она также рассказала, что время блокады было страшным, но она вспоминает хороших людей, например завхоза садика тетю Дусю, которая на собственной спине отнесла большую Перепиченко в больницу.

Цапля рассказала, что во время блокады ее семья осталась без крыши над головой, поэтому они жили в бомбоубежище. Выжить в то сложное время ей помогли любовь и забота матери.

«Мы в бомбоубежище как маленькая коммуна жили. <…> Друг другу помогали. По вечерам сидели около печки, родители нас обнимали. <…> Мы с сестрой сосали корочки хлеба. Тяжко было», — поделилась воспоминаниями Людмила.

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Ранее в этот день в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова зажгли факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в городе состоится более 200 мероприятий, в том числе реконструкторских и интерактивных, а также будут организованы полевые кухни и военное фотоателье.

Также в этот день президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жертв блокады Ленинграда. Глава государства возложил букет красных роз у монумента «Мать-Родина», а также цветы — к одной из братских могил, где похоронен его родной брат Виктор, умерший в окруженном городе зимой 1942 года.

Ленинград был полностью освобожден от немецких войск 27 января 1944 года. В этом году отмечается 80-я годовщина снятия блокады.

Осада города длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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