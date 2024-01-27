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Депутат рады Федина: Киев не может запретить доступ к контенту из РФ

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Киеву не удастся запретить украинцам доступ к российскому контенту. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина.

«Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине», — сказала она в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

По ее словам, люди могут включить виртуальную частную сеть (VPN) и смотреть всё что захотят. При этом подростки, как отметила Федина, предпочитают российский контент в качестве «протеста» против навязываемой им украинизации. Депутат сообщила, что видела девушек во Львове, которые пользовались российской соцсетью «ВКонтакте», заблокированной на Украине.

Федина указала на то, что украинское министерство цифровой трансформации страны, вместо того чтобы налаживать цензуру в интернет-сегменте, отвлекается на проекты других ведомств.

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9 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о принятии украинским парламентом законопроекта о национальных меньшинствах, который предусматривает ужесточение ограничения на использование русского языка в стране. При этом он предусматривает возможность тем нацменьшинствам, языки которых являются официальными в Евросоюзе (ЕС), получать образование и распространять агитационные материалы на родном языке.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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