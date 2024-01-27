В ФРС утвердили перенос 21-го тура РПЛ на 23–25 апреля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 27 января РФС сообщил на своем сайте.

«Матчи 21-го тура перенесены на 23–25 апреля в связи с проведением выборов президента России с 15 по 17 марта», — уточняется в сообщении.

За перенос тура накануне проголосовало общее собрание Российской премьер-лиги.

10 января «Известия» рассказывали, как клубы Российской премьер-лиги готовятся к рестарту сезона. Клубы выбрали два основных направления для проведения зимней подготовки. Минимум девять отечественных команд проведут подготовительный период в Турции, восемь — в ОАЭ, еще две — в Катаре. В России большую часть подготовки проведет только «Сочи».

Выборы президента Российской Федерации являются восьмыми по счету выборами главы российского государства. Нового лидера изберут на шесть лет — до 2030 года. Голосование пройдет три дня — с 15 по 17 марта — на территории России и за ее пределами — в посольствах и консульствах. В зонах, близких к проведению спецоперации, то есть в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму будут использоваться передвижные избирательные участки.