Дерматолог назвала эффективные средства при «холодовой» экземе

Пациентам с «холодовой» экземой в отдельных случаях могут помочь гормональные наружные средства. Об этом 27 января «Газете.Ru» рассказала дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер.

По ее словам, к развитию «холодовой» экземы приводит игнорирование повреждений кожи при низкой температуре воздуха. Такая экзема сопровождается сильной болью при движении рук. Дело в том, что холодный воздух способен разрушить липидный барьер, защищающий кожу от микроорганизмов и аллергенов. Так возникают сухость, зуд, шелушение и трещины открытых участков кожи.

Кроме того, «холодовая» экзема является следствием обострения таких кожных заболеваний, как атопический дерматит, экзема и ихтиоз.

«Недавно ко мне на прием пришла скрипачка из большого симфонического оркестра, ее хроническая экзема кистей на холоде обострилась так, что движения смычком во время игры вызывали резкую боль, не говоря уже о косметическом дефекте. Я дала ряд рекомендаций, где помимо эмолентов (увлажняющих и защитных средств) потребовалось подобрать топические глюкокортикостероиды (гормоны) для уменьшения воспаления в коже», — поделилась врач.

Пугнер указала, что наряду с устранением контакта с холодом в борьбе с такой экземой необходимы эмоленты. Наносить их следует на кожу лица и кистей рук за 40 минут до выхода на улицу. А на красную кайму губ нужно наносить питательную гигиеническую помаду. Данные средства важно использовать регулярно и после каждого контакта с водой, не реже трех–четырех раз в день.

Врач также перечислила компоненты, на которые стоит обратить внимание при выборе средств для наружного применения.

«Обратите внимание на кольдкремы и эмоленты с пометкой «интенсивное питание и защита», в составе которых есть аллантоин, д-пантенол, витамины А и Е, пептиды, церамиды, масло ши, бисаболол, экстракт алоэ вера», — указала специалист.

В заключении медик порекомендовала исключить в острый период пилинги, поскольку они могут усилить чувствительность кожи. От узкой обуви и одежды, ношение которых также может привести к сухости и покраснению кожи, тоже следует отказаться. А вот включать дома увлажнитель воздуха, особенно в период начала отопительного сезона, для кожи полезно, добавила она.

Ране, 6 декабря, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Софико Дараселия рассказал, что на быстрое старение кожи могут повлиять употребление алкогольных напитков, частое пребывание на открытом солнце, а также стрессы. Врач порекомендовала более внимательно следить за правильностью рациона питания и поддержанием активного образа жизни, в противном случае кожа будет стареть быстрее.