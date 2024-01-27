Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от использования замороженных активов РФ

Конфискация российских активов, заблокированных в европейских юрисдикциях, снизит привлекательность евро и повысит привлекательность юаня. Об этом в пятницу, 26 января, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на заявления главы центробанка Италии Фабио Панетты.

В частности, выступая 26 января на мероприятии в Риге, посвященном 10-летию перехода Латвии на евро, глава итальянского ЦБ заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал Европейскому союзу стратегические выгоды от использования евро. При этом он подчеркнул, что превращение евро в оружие, в свою очередь, навредит его привлекательности в качестве одной из глобальных валют.

«Международные отношения являются частью «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — заявил Панетта на мероприятии в Риге, посвященном 10-летию перехода Латвии на евро.

Он добавил, что более широкое использование юаня для финансирования торговли между Китаем и Россией было «поучительно в этом отношении», поскольку Пекин продвигал свою национальную валюту в странах, пострадавших от международных санкций, затруднивших им использование доллара или евро.

При это FT подчеркивает, что Панетта напрямую не упомянул планы ЕС по использованию €210 млрд российских суверенных активов, замороженных в финансовых институтах еврозоны. Однако чиновники заявили, что его предостережения относительно превращения европейской валюты в оружие были сделаны с учетом этих планов.

Ранее, 23 января, агентство Bloomberg сообщило, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность введения налога на прибыль от замороженных российских активов. При этом группа стран, включая Германию, высказались против конфискации российского имущества по юридическим соображениям, передает агентство слова анонимных собеседников.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.