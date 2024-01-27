Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд
Экономика
Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от использования замороженных активов РФ
Мир
Губернатор Техаса сообщил об отправке в другие штаты 102 тыс. нелегалов
Общество
Факелы Ростральных колонн зажгли в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мир
The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании
Мир
Канада приостановила допфинансирование Ближневосточного агентства ООН
Происшествия
Женщина в ходе ссоры зарезала знакомого в квартире на юге Москвы
Происшествия
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Мир
Баскетболист Дончич заработал 73 очка и принес «Далласу» победу над «Атлантой»
Мир
Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни
Армия
МО показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-62М
Мир
На Украине предрекли бунт в Верховной раде против Зеленского
Мир
СМИ заявили о полном истощении снарядов артиллерии Киева без помощи США
Экономика
Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку
Происшествия
В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии при помощи дронов
Сюжет:

Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от использования замороженных активов РФ

Глава ЦБ Италии Панетта: конфискация прибыли от активов России навредит евро
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфискация российских активов, заблокированных в европейских юрисдикциях, снизит привлекательность евро и повысит привлекательность юаня. Об этом в пятницу, 26 января, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на заявления главы центробанка Италии Фабио Панетты.

В частности, выступая 26 января на мероприятии в Риге, посвященном 10-летию перехода Латвии на евро, глава итальянского ЦБ заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал Европейскому союзу стратегические выгоды от использования евро. При этом он подчеркнул, что превращение евро в оружие, в свою очередь, навредит его привлекательности в качестве одной из глобальных валют.

«Международные отношения являются частью «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — заявил Панетта на мероприятии в Риге, посвященном 10-летию перехода Латвии на евро.

Он добавил, что более широкое использование юаня для финансирования торговли между Китаем и Россией было «поучительно в этом отношении», поскольку Пекин продвигал свою национальную валюту в странах, пострадавших от международных санкций, затруднивших им использование доллара или евро.

При это FT подчеркивает, что Панетта напрямую не упомянул планы ЕС по использованию €210 млрд российских суверенных активов, замороженных в финансовых институтах еврозоны. Однако чиновники заявили, что его предостережения относительно превращения европейской валюты в оружие были сделаны с учетом этих планов.

Санкционное травление: ЕС всё сложнее согласовывать новые меры против РФ
Что включает в себя 12-й пакет санкций и как он отразится на экономике России

Ранее, 23 января, агентство Bloomberg сообщило, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность введения налога на прибыль от замороженных российских активов. При этом группа стран, включая Германию, высказались против конфискации российского имущества по юридическим соображениям, передает агентство слова анонимных собеседников.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024