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Президент Путин провел в Петербурге совещание по вопросам социально-экономического развития

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Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
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Президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Участие в совещании приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместители Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и другие официальные лица, руководители министерств и ведомств.

Президент Путин отметил, что Санкт-Петербург — важнейший исторический, культурный, деловой центр страны.

«В Северной столице и в Ленинградской области проживают примерно 7,6 миллиона человек. Здесь расположены наши ключевые логистические узлы и морские порты, успешно работают крупнейшие научно-технологические и образовательные центры, производственные, индустриальные площадки — как недавно открытые, так и легендарные предприятия с давней историей и прочными традициями», — сказал Владимир Путин.

Глава государства призвал продолжать наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. Эту работу важно делать комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации. Приоритетными отраслями глава государства назвал судостроение, фармацевтику, развитие сферы услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счёт развития морских портов и терминалов. Это позволит повысить устойчивость и диверсификацию экономики региона, даст импульс к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест и наращиванию выпуска высокотехнологичной продукции и услуг и станет базой для открытия новых компаний.

«Ваша поддержка позволила городу добиться высоких результатов в социально-экономическом развитии Петербурга, продолжить реализацию поддержанных Вами ключевых проектов, принять новый Генеральный план Санкт‑Петербурга до 2040 года с перспективой до 2050 года. Мы скорректировали его с учетом мнения петербуржцев, поставленных Вами задач и радикальным изменением геополитической ситуации. Сохранив промышленный потенциал города, мы увеличили территории промышленных зон на 630 гектаров», — отметил Александр Беглов.

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