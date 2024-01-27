Женщина в ходе ссоры зарезала знакомого в квартире на юге Москвы
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили около дома на Кавказском бульваре в Москве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщается 27 января в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«По предварительной информации, удары ножом мужчине нанесла его 34-летняя знакомая в ходе ссоры, возникшей у нее в квартире во время распития спиртных напитков», — уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что погибший мужчина был 1989 года рождения.
Прокуратура держит на контроле ход расследования дела.
15 января в квартире одного из домов в Москве нашли тело 48-летнего мужчины с ножевым ранением в области шеи. Подробности не уточнялись. Прокуратура начала проверку.