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В Верховной раде заявили о сложностях с блокировкой российского контента

Депутат рады Федина: Киев не может запретить доступ к контенту из РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Власти Украины не имеют технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом в пятницу, 26 января, сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

По ее мнению, основным потребителем российского контента на Украине выступает молодежь, которой движет чувство протеста.

«Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — добавила Федина.

Депутат рады также рассказала, что недавно видела во Львове девушек, которые продолжают пользоваться российской соцсетью «ВКонтакте», несмотря на ее запрет на территории Украины.

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Ранее, 8 декабря, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. При этом он предусматривает возможность тем нацменьшинствам, языки которых являются официальными в Евросоюзе (ЕС), получать образование и распространять агитационные материалы на родном языке.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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