AP рассказало о судорогах казненного чистым азотом американца

Наблюдатели рассказали, что осужденный Кеннет Юджин Смит, казненный посредством удушения азотом в США, перед смертью испытал конвульсии. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Associated Press.

«Критики, опасавшиеся, что новый метод казни будет жестоким и экспериментальным, заявили, что последние минуты жизни Смита в четверг вечером доказали их правоту», — говорится в материале издания.

Журналисты указали, что Смит начал корчиться и биться в судорогах, конвульсии продолжались не менее двух минут. Еще пару минут спустя он обмяк и просто тяжело дышал, задыхаясь.

Вся казнь же продолжалась около 20 минут.

Ранее, 26 января, в ООН назвали казнь заключенного в США азотом пыткой. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь. Он также призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для ее всеобщей отмены.

В этот день сообщалось, что в США впервые провели смертную казнь с применением чистого азота. Казнь 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году, состоялась в городе Этмор в штате Алабама. К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

До этого, 25 января, Верховный суд США не стал откладывать казнь. Судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.

Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота в начале ноября прошлого года. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни.