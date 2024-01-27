В США заявили о ликвидации противокорабельной ракеты хуситов

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) проинформировало о сбитой ракете хуситов, которая готовилась к запуску и была направлена в сторону Красного моря. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X (ранее Twitter) в субботу, 27 января.

«27 января примерно в 3:45 утра (время Саны) Центральное командование США нанесло удар по хуситской противокорабельной ракете, направленной в Красное море и готовившейся к запуску. Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — сказано в сообщении.

CENTCOM подчеркнуло, что удар был нанесен в целях самообороны и ради сохранения безопасности судоходства в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

26 января хуситское движение «Ансар Аллах» признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание. Позже стало известно, что пострадавших и погибших в результате удара по танкеру не зафиксировано.