Ретротехника на Дворцовой

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В США заявили о ликвидации противокорабельной ракеты хуситов
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Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер
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В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей
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Запуск космического корабля Cygnus к МКС перенесли на 30 января
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Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда
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МО показало учения военнослужащих по стрельбе из пулемета КПВТ на полигоне в ДНР
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Пентагон заключил контракты на модернизацию военных кораблей на $1,8 млрд
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Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении
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В посольстве РФ указали на попытки США переписать историю обвинениям в антисемитизме
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The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании

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