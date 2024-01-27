В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

В городе Канске Красноярского края при пожаре в частном доме погибли двое детей. Об этом в субботу, 27 января, сообщили в следственном управления СК РФ по краю и Республике Хакасия.

«Предварительно, в результате пожара погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка детей госпитализирована в больницу», — говорится в заявлении ведомства.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас на месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего и причина пожара.

Ранее, 26 января. сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде. Площадь возгорания составила 7 кв. м.