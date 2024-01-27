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МО показало учения военнослужащих по стрельбе из пулемета КПВТ на полигоне в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие штурмовых подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток» продолжают тренировки на одном из полигонов Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе учений бойцы осваивают в том числе ведение огня из крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового (КПВТ), рассказали 27 января в Минобороны РФ.

На тренировках военнослужащих обучают вести огонь из КПВТ как по наземным, так и по низколетящим военным целям на дальности более 1 тыс. м. После того, как они освоят навык стрельбы, они смогут оборонять и удерживать позиции, уничтожать легкобронированную технику и поддерживать штурмовые подразделения.

«Наша задача поддержать огнем штурмовые группы. Мы заходим, закрепляемся и не даем противнику пройти через нашу оборону. Систематически мы выезжаем на полигоны — обучаем, показываем на практике, как это всё работает, чтобы каждый своими ручками всё пощупал, пострелял», — рассказал командир мотострелкового подразделения армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Саныч.

Кроме того, как отметили в ведомстве, бойцы в ходе учений отрабатывают действия по захвату опорных пунктов противника, а также эвакуации раненых с поля боя и оказанию первой медицинской помощи.

«А дальше мы выезжаем уже на позиции, и они уже всё могут и умеют у нас. Это всё не сложно, всё работает, как часы», — заключил Саныч.

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Ранее, 27 декабря, Минобороны России показало подготовку подразделений «Шторм» группировки войск «Восток» для противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) противника. Как следует из опубликованных видеокадров, полигон оборудован сетью окопов и блиндажей, где можно отработать любые сценарии и тактику боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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