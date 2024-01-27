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Россиянам объяснили правила хранения отварного риса

Ученый Быстров: отварной рис надо быстро охладить, если собираетесь его хранить
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Фото: Unsplash
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Если вареный рис неправильно хранить, то готовая крупа может представлять опасность для здоровья. Об этом 27 января рассказывает доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

По словам Быстрова, приготовленный рис, находящийся в чистой посуде с герметичной крышкой, можно хранить в холодильнике примерно трое–четверо суток. В случае, если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а наутро его убрали в холодильник, то блюда испортится уже через сутки.

Ученый объяснил, что такие крахмалосодержащие продукты, как рис, создают благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры.

«Для нее идеальная температура — от 6°C до 60°C. Если вы решили хранить рис, то его нужно после приготовления быстро охладить: патогенная микрофлора в отваренной крупе будет развиваться до тех пор, пока продукт не охладится до температуры ниже 6°C», ― подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

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Ранее, 16 января, врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова рассказала, что молочные продукты снижают риск переломов у пожилых людей. По ее словам, пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция.

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