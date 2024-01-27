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Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд

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Госдеп США после ратификации Турцией заявки на членство Швеции в НАТО одобрил ей продажу истребителей F-16 и оборудования к ним на $23 млрд. Об этом в субботу, 27 января, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как следует из документа, Анкара ранее запросила разрешение на приобретение у США 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

«Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе», — говорится в сообщении Пентагона.

Предполагается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin, сообщило Reuters.

Как отметил председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин, который дал зеленый свет на продажу истребителей, одобрение запроса Турции зависело от одобрения Турцией членства Швеции в НАТО. При этом он подчеркнул, что подобный шаг не дался им легко, сообщает газетаThe Hill.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти после одобрения заявки Швеции на присоединение к НАТО ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Днем ранее президент США Джо Байден направил членам конгресса письмо, в котором призвал «незамедлительно» одобрить продажу Турции истребителей F-16.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 24 января. В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

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