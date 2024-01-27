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МО показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-62М
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МО показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-62М

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожен экипажем танка Т-62М группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ. Кадры боевой работы экипажа опубликовало 27 января Минобороны России.

Для уничтожения цели был использован модернизированный танк Т-62М. Главные отличия этих машин от стандартных заключаются в дополнительном оснащении, в число которого входят тепловизионные прицелы нового поколения, комплексы наведения и средства защиты.

Танкисты вели корректируемый огонь по опорному пункту украинских войск с расстояния примерно 3 км.

Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-62М, используя складки рельефа местности, за считаные минуты прибыл на огневую позицию. После нескольких выстрелов и корректировки огня опорный пункт ВСУ был уничтожен. Потери в рядах украинских военнослужащих составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Ранее, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

До этого, 21 января, стало известно, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ на херсонском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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