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Российский военный рассказал об уничтожении западной техники ВСУ артиллерией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» продолжают уничтожать военные объекты и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Кадрами боевой работы российских артиллеристов Южной группировки войск поделились в Минобороны в субботу, 27 января.

На этот раз артиллерийские расчеты оказывали поддержку штурмовым группам: производили обстрел украинских позиций перед штурмом ВС РФ. Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами на дистанцию свыше 30 км, отметили в ведомстве.

Как рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным Рысь, в ходе работы у них было много различных целей. Из последних — боевая машина пехоты (БМП) Bradley, самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, а также танки и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

«Также был случай, когда одним снарядом с первого выстрела было уничтожено 27 единиц пехоты — они зашли в дом, мы попали в этот дом, и дом этот сложился», — добавил военнослужащий.

Артиллеристы отметили, что работают во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку позиций противника и корректируют точность огня.

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Ранее, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

До этого, 21 января, стало известно, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ на херсонском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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