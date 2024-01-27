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Virgin Galactic завершила первый коммерческий полет за 2024 год

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Фото: Virgin Galactic
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Первый космический полет космолета Virgin Galactic на 2024 год завершился в пятницу, 26 января. Об этом сообщили на официальном сайте компании Virgin Galactic Holdings.

Первый суборбитальный полет стал 11-м на сегодняшний день. Все четыре места на борту космического судна «Галактика-06» были заняты частными астронавтами. Клиентами компании, пожелавшими отправиться в космос, стали Лина Бороздина с Украины, ныне проживающая в Неваде, Роби Вон из штата Техас, Франц Хайдер из Австрии и Нил Корнсвит из штата Калифорния.

«Сегодня невероятная команда Virgin Galactic поддержала еще одну успешную миссию и подарила четырем новым астронавтам незабываемые впечатления. Успех «Галактики-06» и других коммерческих космических полетов компании в последние месяцы только увеличивает нашу уверенность в повторяемости нашей продукции и в нашей способности предоставить нашим клиентам превосходный опыт», — сообщил генеральный директор компании Майкл Колглейзер.

Сообщалось также, что в настоящее время разрабатывается модель корабля нового поколения, который будет относиться к классу Delta. Испытания космолета планируется начать в следующем году, а первый коммерческий полет должен состояться в 2026 году.

Virgin Galactic представила новый корабль для полета в космос
Virgin Galactic представила новый корабль для полета в космос
Первых туристов он возьмет на борт не раньше 2018 года

Ранее, 2 декабря, британский миллиардер Ричард Брэнсон, чье состояние оценивается в $2,9 млрд, отказался инвестировать в основанную им компанию по организации путешествий в космос Virgin Galactic из-за убыточности бизнеса.

В ноябре представители Virgin Galactic сообщили, что в компании пройдет масштабное сокращение рабочих мест: на первом этапе планируется уволить 185 сотрудников предприятия. Кроме того, организация туристических полетов в космос будет приостановлена на 18 месяцев.

По словам представителей Virgin Galactic, компания располагает достаточным объемом финансирования до 2026 года: именно на этот год запланирован ввод в эксплуатацию аппарата Delta. Тем не менее некоторые аналитики склонны придерживаться мнения, что в 2025 году компания запросит у инвесторов дополнительное финансирование для запуска Delta.

В августе Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю.

Первая коммерческая миссия компании состоялась 29 июня. Она носила название Virtute 1. Тогда на космолете Virgin Galactic также совершил полет экипаж в составе шести человек.

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