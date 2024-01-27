WP сообщила об изменении плана США относительно военной стратегии Украины

Новая стратегия США касательно Украины приуменьшит акцент на «возвращении территорий» и сосредоточится на усилении обороны страны. Об этом 26 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом. <…> Идея сейчас состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать свою позицию на поле боя на данный момент», — передает издание.

По данным газеты, цель администрации президента США Джо Байдена — помочь Украине отразить новые наступления России и вывести на более устойчивый уровень военные силы Киева. При этом сейчас уже не идет речи о попытке вернуть утраченные территории.

«Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году», — цитирует WP слова источника.

Ранее, 26 января, военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что перспективы нового контрнаступления Украины пока остаются неясными. Он отметил, что Вашингтон требует от страны перехода к более активным действиям, но в то же время отправляет группу для перехода к стратегической обороне.

Ранее, 24 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде заявил, что страна строит новую масштабную линию обороны, а помощь в этом окажет Словакия.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин на это заявил 25 января, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сделать эту трехуровневую линию обороны, тем более что армия России постарается им помешать. Времени на решение такой комплексной задачи не так много, и даже с учетом поставок Запада выстроить такую линию обороны будет практически невозможно.

До этого, 22 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ближайшие несколько месяцев критически важными для Украины, так как значительная часть вооружений украинских войск истощается.

Тогда же полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Райснер отметил, что армия России в разы превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов, что делает возможным ее прорыв на фронте.

Еще в начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до западной территории страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.