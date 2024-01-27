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Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре Чикаго

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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В центре Чикаго двое подростков погибли в результате стрельбы. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил телеканал CBS News.

«Заместитель начальника Центральной контрольной группы полиции Чикаго Джон Хейн сообщил, что шестеро учеников выходили из средней школы инноваций, когда два автомобиля — седан темного цвета и внедорожник — остановились на проспекте Вабаш. Несколько человек вышли из машин и открыли огонь, ранив двух учеников», — говорится в материале телеканала.

По словам очевидцев, одного из подростков быстро увезла машина скорой помощи, а парамедики продолжали искусственное дыхание второго подростка еще около десяти минут.

Их доставили в Северо-западную мемориальную больницу, где они скончались от полученных ранений.

Полиция сообщила, что 17-летний мальчик получил огнестрельное ранение в правое бедро и грудь, а 16-летний мальчик был ранен в грудь.

Отмечается, что стрелявшим удалось скрыться, сейчас их разыскивает полиция.

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Ранее, 18 января, в США один человек погиб, еще четверо получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Сан-Франциско. Пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.

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