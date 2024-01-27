Ученый предупредил об опасности эфирных масел при лечении ОРВИ

Несмотря на множество рекомендаций о пользе эфирных масел при лечении ОРВИ, существует опасность негативных последствий при их бездумном использовании. Об этом 27 января в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

«Самая большая опасность эфирных масел — это их подделки. Они могут представлять опасность для здоровья, особенно при использовании в ароматических палочках: в легкие могут попадать не только сами эти вещества, но и еще более вредные продукты термического разложения», — заявил эксперт.

Дорохов пояснил, что синтетические и ароматические масла фасуются большими объемами и в совершенно разную упаковку. А вот натуральные масла обычно продаются в непрозрачной стеклянной таре и небольшими объемами — от 1 до 10 мл.

Однако даже они могут нанести вред организму при необдуманном использовании, отметил специалист. По его словам, из-за сильной концентрации смеси в некоторых случаях человек может получить ожог или отравление. Всегда необходимо соблюдать инструкцию и правила применения, разработанные производителем, подчеркнул Дорохов.

«Категорически запрещено употреблять масла внутрь. Особенную осторожность, даже при недлительном контакте, стоит проявлять беременным женщинам, пожилым и детям. И не стоит забывать, что лечение любой вирусной инфекции должно проходить под контролем врача», — резюмировал он.

Ранее, 25 января, профессор Института фармации Сеченовского университета Снежана Агатонович-Куштрин рассказала, что некоторые эфирные масла действуют на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера аналогично лекарству: они способны снять тревогу, успокоить больных и даже улучшить их когнитивные способности. Речь идет о маслах мелиссы, лаванды, шалфея, розмарина, которые помогают бороться с деменцией, отметила она.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики (г. Пущино) разработали средство для повышения иммунитета, которое поможет людям справиться с опасными инфекционными эпидемиями, такими как новые штаммы гриппа или коронавирусами SARS-CoV. Средство представляет собой наноэмульсию на основе терпеноидов — активных частиц, которые входят в состав эфирных масел хвойных деревьев.