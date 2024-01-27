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В посольстве РФ указали на попытки США переписать историю обвинениям в антисемитизме

Посольство РФ: Госдеп пытается переписать историю утверждениями об антисемитизме в России
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Утверждения Госдепа Соединенных Штатов о якобы распространенном в России антисемитизме ― это очередной способ Вашингтона переписать историю. Об этом 26 января заявляют представители российского посольства в США.

По словам дипломатов, Вашингтон в очередной раз «кощунственно принижает роль» Москвы в борьбе с юдофобскими проявлениями.

«По сути, здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 млн советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей», ― сказано в Telegram-канале представительства внешнеполитического министерства в Америке.

В дипкорпусе также отметили, что Госдеп с особым цинизмом выбрал время для заявлений о процветающем в России антисемитизме в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря Освенцим.

«Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как в Капитолии, так и среди правозащитных организаций», ― заявили российские дипломаты.

Ранее в этот день Госдеп опубликовал доклад, в котором собраны обвинения в антисемитизме по всему миру за последние более чем 100 лет, в том числе в отношении Российской империи, Советского Союза и современной России.

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В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Датой торжества стало 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории.

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