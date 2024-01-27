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Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –5 градусов в Москве 27 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Облачно, небольшой снег, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 27 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –11.

В Московской области прогнозируют от –7 до –2 градусов, ночью похолодает до –14.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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Ранее, 26 января, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о погоде в Москве в выходные, 27 и 28 января. Так, по словам Поздняковой, в течение субботы температура воздуха будет постепенно понижаться, потому что будет порциями поступать северный, северо-западный ветры.

Ранее в этот день синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в феврале будет похожа на январскую: россиян ожидают резкие перепады температур и атмосферного давления.

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