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Пентагон заключил контракты на модернизацию военных кораблей на $1,8 млрд

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Фото: TASS/Zuma/MC2 Crayton Agnew
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Министерство обороны США заключило контракты на модернизацию и ремонт военных кораблей на общую сумму свыше $1,8 млрд. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Согласно представленной на сайте ведомства информации, 10 организаций получили контракты по фиксированной цене на общую сумму $944 млн на проведение ремонта, технического обслуживания и модернизации кораблей американских Военно-морских сил, не оснащенных атомными установками.

Еще $913 млн ведомство потратит на перезарядку топлива и ремонт атомного авианосца «Гарри С. Трумэн» (CVN 75).

«Работы будут выполняться в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, и, как ожидается, будут завершены к июню 2026 года», — сказано в сообщении.

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Ранее, 11 января, американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США на сумму до $864 млн на модернизацию двух миноносцев. Речь идет о кораблях USS Chung-Hoon и USS James E. Williams, которым также требуется техническое обслуживание и ремонт.

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