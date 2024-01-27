СМИ сообщили о возвращении Остина в Пентагон на следующей неделе

Глава минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, перенесший простатэктомию, планирует вернуться в Пентагон в понедельник, 29 января. Об этом 26 января сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники агентства подчеркнули, что Остин не делился публично информацией о своем самочувствии.

«70-летний Остин еще не говорил публично о своем здоровье. Он должен был сообщить о своем состоянии здоровья во вторник (23 января. ― Ред.), но пропустил часть своих подготовленных выступлений во время виртуальной встречи военных союзников Украины, к которой Остин присоединился из своего дома в Вирджинии», ― сообщает агентство.

В результате долгого молчания Остина в США разразился политический скандал. Республиканцы обвинили министра в неисполнении служебных обязанностей. Так, например, экс-президент США Дональд Трамп призвал отстранить его от занимаемой должности.

Вместе с тем действующий президент США Джо Байден заявил о своем доверии к Остину, несмотря на то что тот допустил ошибку.

15 января Остин был выписан из больницы домой. Согласно указанию врачей, некоторое время он будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. Подчеркивалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи. Кроме того, прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный.

Главу Пентагона 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. 9 января Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Остина раскритиковали за то, что он скрывал факт нахождения в больнице. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

Как стало известно 17 января, треть американцев считает, что Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем.