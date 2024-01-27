Посол Антонов указал на отсутствие осуждения США инцидента со сбитым Ил-76

Отсутствие реакции американских чиновников на ситуацию с Ил-76 дает Украине ощущение полной безнаказанности. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу, 26 января, его слова приведены в Telegram-канале посольства.

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», — высказался он.

По словам Антонова, местные чиновники уходят от очевидных фактов, закрывая глаза на действия киевского режима. Более того, по словам посла, некоторые чиновники пытаются обвинить в произошедшем Россию.

«По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности. Очевидно, что прогнивший украинский режим будет и дальше продолжать бесчеловечные и гнусные деяния вплоть до своего исчезновения», — заявил политик.

По его мнению, Вашингтон ничего не добьется своими действиями, кроме утраты собственного имиджа. Поддержка Украины и пособничество преступлениям Киева создаст в мировом сообществе образ США — «соучастника кровавых терактов».

Авиакатастрофа произошла в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая полк «Азов».

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Комментируя ситуацию со сбитым самолетом, президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что попросит СК максимально полно обнародовать детали расследования происшествия, чтобы об этом знали и жители Украины.

Глава государства также отметил, что есть ряд доказательств, подтверждающих причастность Киева к авиакатастрофе. В частности, тот факт, что атака самолета произошла с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

Во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.