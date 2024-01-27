Реклама
Прямой эфир
Армия
Рядовой Киселев спас сослуживцев из-под минометного огня
Общество
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
Мир
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины для консультаций
Происшествия
ВФУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Мир
В МИДе указали на попытки США лишить Индию преимуществ от закупок нефти из РФ
Мир
Губернатор Флориды заявил о готовности отправить бойцов Нацгвардии на помощь Техасу
Мир
Белый дом раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы
Общество
Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда
Мир
США заявили об отсутствии признаков геноцида в секторе Газа
Спорт
ЦСКА проиграл СКА в пятый раз за сезон КХЛ
Культура
Фильм «Снегирь» получил главный приз кинопремии «Золотой орел»
Общество
ФСБ опубликовала архивные материалы НКВД о зверствах фашистов во время холокоста
Культура
Безрукова наградили на премии «Золотой орел»
Мир
Посол Антонов указал на отсутствие осуждения США инцидента со сбитым Ил-76
Мир
В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам

Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте преступности в городе

0
Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне по итогам 2023 года число убийств выросло на 35%, грабежей на 67% и автоугонов на 82% по сравнению с 2022 годом. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает агентство US News.

«Согласно статистике полицейского управления, насильственная преступность в Вашингтоне выросла на 39% с 2022 по 2023 год <...> По данным полицейского управления, за тот же период количество угонов автомобилей увеличилось на 82%, а количество поджогов — на 175%», — говорится в материале издания.

В связи с ростом преступности министерство юстиции планирует направить дополнительные ресурсы правоохранительных органов, чтобы помочь Вашингтону.

Огнестрельное давление: есть ли у Байдена шанс ужесточить оружейные законы
И как демократы могут использовать эту тему на выборах 2024 года

Ранее, 15 сентября, стало известно, что число инцидентов со стрельбой в школах США за год увеличилось вдвое. Согласно последним отчетам, в указанный период было зафиксировано 188 эпизодов применения огнестрельного оружия в учебных заведениях. Для сравнения — в 2020–2021 учебном году их было 93, то есть в два раза меньше.

До этого, 14 июля, агентство Associated Press сообщило, что в США зафиксирован новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода. С 1 января в стране произошло 28 инцидентов, в которых погибли не менее 140 человек. Отмечается, что число погибших увеличивалось практически каждую неделю.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024