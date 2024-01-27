Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте преступности в городе

В Вашингтоне по итогам 2023 года число убийств выросло на 35%, грабежей на 67% и автоугонов на 82% по сравнению с 2022 годом. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает агентство US News.

«Согласно статистике полицейского управления, насильственная преступность в Вашингтоне выросла на 39% с 2022 по 2023 год <...> По данным полицейского управления, за тот же период количество угонов автомобилей увеличилось на 82%, а количество поджогов — на 175%», — говорится в материале издания.

В связи с ростом преступности министерство юстиции планирует направить дополнительные ресурсы правоохранительных органов, чтобы помочь Вашингтону.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что число инцидентов со стрельбой в школах США за год увеличилось вдвое. Согласно последним отчетам, в указанный период было зафиксировано 188 эпизодов применения огнестрельного оружия в учебных заведениях. Для сравнения — в 2020–2021 учебном году их было 93, то есть в два раза меньше.

До этого, 14 июля, агентство Associated Press сообщило, что в США зафиксирован новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода. С 1 января в стране произошло 28 инцидентов, в которых погибли не менее 140 человек. Отмечается, что число погибших увеличивалось практически каждую неделю.