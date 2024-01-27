Колумбия отозвала своего посла из Аргентины для консультаций

Правительство Колумбии отозвало своего посла в Аргентине после «безответственных» заявлений президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сказано на сайте администрации страны в пятницу, 26 января.

«В результате обстоятельств, созданных словами президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро», — сказано в публикации.

Накануне Милей в интервью журналистке Патрисии Ханиот назвал президента Колумбии Густаво Петро убийцей-коммунистом и заявил, что такой лидер топит Колумбию. Слова аргентинского президента в правительстве Колумбии назвали неуважительными. Также было подчеркнуто, что Милей рушит «глубокие узы дружбы», на которых долгие годы строилось партнерство стран.

Перед этим, 16 января, Милей отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро из-за утечки содержания встреч кабмина.

Ранее в этот день в Аргентине прошли митинги против реформ президента страны Хавьера Милея и его реформ, демонстрации организованы Всеобщей конференцией труда (ВКТ). Протесты начались в Буэнос-Айресе около полудня.

До этого, 22 января, стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

В список его предвыборных обещаний, помимо закрытия Центробанка страны, входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.