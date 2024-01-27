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США заявили об отсутствии признаков геноцида в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages
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Соединенные Штаты не видят признаков совершения геноцида в секторе Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это в пятницу, 26 января, подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал вынесенное Международном уголовным судом (МУС) решение в отношении Израиля.

«Мы не видели признаков, подкрепляющих утверждение о намерении совершения геноцида или действиях такого рода со стороны ЦАХАЛ. У нас нет свидетельств того, что это происходит. У нас нет свидетельств того, что они преднамеренно пытаются уничтожить народ в Газе», — цитирует слова Кирби газета The Jerusalem Post.

Однако он подверг критике высказывания представителей руководства Израиля, которые заявляют о коллективной ответственности палестинцев в Газе за вылазки ХАМАС.

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Ранее в этот день Международный суд обязал Израиль предотвратить акты геноцида против палестинцев и сделать больше для оказания помощи гражданскому населению, однако не отдал приказа о прекращении огня, как того требовал истец в лице Южной Африки.

Министерства иностранных дел ЮАР и Палестины приветствовали решение суда ООН. Они назвали постановление решительной победой международного верховенства права, которое отражает интересы гуманности. При этом министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение суда, написав на своей странице X (бывш. Twitter) «Гаага-шмага».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предписания Международного суда ООН подтверждают справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия в секторе Газа.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11–12 января. По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики в геноциде в анклаве. По его словам, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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