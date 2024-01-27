Губернатор Санкт-Петербурга заявил о рекордных показателях по доходам и инвестициям

Санкт-Петербург в 2023 году достиг рекордных показателей по доходам и инвестициям. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании по социально-экономическому развитию агломерации, которое провел президент России Владимир Путин 26 января.

«Этот год для города был непростым, но успешным. Мы — я имею в виду ленинградцев-петербуржцев — 1 трлн 148 млрд рублей доходов бюджета собрали в 2023 году и 1 трлн рублей инвестиций привлекли в основной капитал предприятий. Это рекордные цифры на сегодняшний день», — доложил глава региона.

Он отметил, что в Санкт-Петербурге в настоящее время реализуются масштабные проекты, в числе которых скоростная трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка», федеральный морской курорт «Горская», новые университетские корпуса и метро через Пулково. Всё это предопределяет развитие города на долгосрочную перспективу.

Тогда же на совещании Путин поставил задачу наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одной из ключевых задач президент назвал укрепление таких приоритетных отраслей промышленности, как судостроение и фармацевтика, а также указал на важность развития потенциала сферы услуг и креативных индустрий. Он добавил, что в процессе решения экономических задач следует наращивать и усилия по строительству жилья, а также объектов социальной инфраструктуры.

Ранее, в декабре, сообщалось о росте объемов промышленного производства в Санкт-Петербурге на 10,4% с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года. В Ленинградской области этот показатель вырос на 7,2%, следует из опубликованных тогда данных Петростата.

В конце октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город сможет сэкономить на обслуживании своего госдолга 6,6 млрд рублей при замещении рыночных заимствований бюджетными. При этом он указал на минимальный уровень госдолга Северной столицы на тот момент.