«Это в характере нашего народа — в трудный момент подставлять плечо стране»

Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины, так как «дружеский огонь» российских военных невозможен из-за техническим особенностей. Об этом Владимир Путин заявил 26 января на встрече со студентами-участниками спецоперации во время рабочей поездки в Санкт-Петербург. При этом Киев знал, что на борту находились украинские военнопленные, которых доставляли к месту обмена. РФ же не оставили выбора, кроме специальной военной операции: сейчас зона боевых действий достигает почти 2 тыс. км, и там находятся свыше 600 тыс. человек, отметил глава государства. О том, что думают бойцы о психологической реабилитации и какие еще вопросы обсудил президент в Санкт-Петербурге, — в материале «Известий».

О чем сказали Владимиру Путина студенты — бойцы спецоперации

В северную столицу Владимир Путин прибыл прямиком из Калининграда, где накануне работал до позднего вечера. Несмотря на плотный график, одним из центральных мероприятий стала встреча со студентами-участниками СВО петербургского морского университета. Они, как отметил сам президент, не воспользовались возможностью продолжить учебу, а, наоборот, ее прервали, чтобы отдать долг Родине. По словам Владимира Путина, многие студенты очень тяжело переживают происходящие события. Тем не менее, участие в боевых действиях меняет человека: одно дело смотреть про это в интернете и другое — оказаться в окопах, где «пули свистят и беспилотники как мухи летают».

— Хочу поблагодарить за это решение и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы. Это вообще в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, и кто бы чего в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, — жизнь всегда все расставляет на свои мест а, — сказал президент.

В разговоре с президентом студенты, побывавшие в горячей точке, держались серьезно и уверенно и не боялись рассказать Владимиру Путину о своих идеях, как улучшить те или иные моменты в жизни людей, а также прямо говорили о существующих проблемах. Одной из тем стало неравномерное распределение гумпомощи между подразделениями, для чего ее предложили сделать персонифицированной. Президент сначала не оценил идею, поскольку стране «не важно откуда военнослужащий» и помощь оказывается общая, однако студент смог убедить главу государства подумать над предложением.

Впрочем, единогласно было принято решение о бесплатном провозе гуманитарной помощи в зону СВО по платным дорогам. На встрече президент и сам выступал за то, чтобы обсудить существующие сложности и свести их к нулю. По его словам, все еще остаются вопросы, которые требуют внимания, поскольку зона боевых действий достигает почти 2 тыс. км и там находятся свыше 600 тыс. человек.

Так, бойцы жаловались на сложность в процессе сбора документов для страховых выплат, а также на проблемы с банками. Один из участников встречи рассказал о кредитных каникулах для участников СВО: несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность выросла. Владимир Путин дал властям две-три недели на решение этого вопроса. Он также пообещал поручить правительству совместно с региональными властями освободить членов семей участников СВО от имущественного налога.

Студенты действительно говорили с президентом откровенно обо всех сложностях, с которым сталкиваются «за лентой», но многие смутились при обсуждении психологической поддержки. Один из участников предложил ее сделать обязательной для всех бойцов, поскольку некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим расстройством, но не знают об этом. Это вызвало дискуссию среди участников встречи: кто-то посчитал, что это может ограничить их деятельность «на гражданке» при обнаружении каких-либо проблем. Президент в целом идею обязательной психологической реабилитации для вернувшихся из зоны боевых действий поддержал, пояснив, что по международной практике, порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

Что Владимир Путин сказал о катастрофе ИЛ-76

Владимир Путин на встрече со студентами впервые высказался о катастрофе с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, на котором находились украинские военнослужащие. Он был атакован с подконтрольной Киеву территории, причем в ВСУ знали, что самолет вез их же пленных к месту обмена, сказал президент России, допустив, что Украина сбила Ил-76 по ошибке.

— Не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали, — сказал Путин. Он выразил соболезнования родным погибших россиян, которые также были на борту.

Средства поражения, изъятые с места падения, указывают, что «это американские системы Patriot, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские», добавил глава государства. Точный ответ он пообещал дать через два-три дня.

— Это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО — не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут, там стоят системы «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы — техника, — пояснил Владимир Путин.

Итоги расследования по делу Ил-76 будут обнародованы по максимуму, чтобы и люди на Украине узнали, что произошло, заявил президент. Он раскрыл некоторые детали катастрофы: «Были зафиксированы пуски двух ракет <…> в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через две-три минуты. Отреагировать было практически невозможно», — рассказал он.

Владимир Путин вновь подчеркнул, что РФ просто не оставили альтернативы проведению спецоперации для защиты своих интересов. Других мотивов, как заверил президент, не было. Он даже напомнил, что Москва всячески старалась выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий . «Чего только ни делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли. Ну, все. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином были националисты и те, кто их представляет», — сказал он.

Президент РФ заявил об уверенности в достижении целей СВО. Он также добавил, что несмотря на то, что ситуация в донецком Соледаре непростая и украинские силовики пытаются контратаковать, Вооруженные силы (ВС) РФ ежедневно продвигаются вперед уверенно и слаженно.

С какими проблемами столкнулся Санкт-Петербург

В этот же день Владимир Путин приехал на верфь «Балтийского завода», где дал старт строительству универсального атомного ледокола «Ленинград». Такое название он получил в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях. Россия продолжит строить новые суда для работы в Арктике , заявил президент. Так, атомный ледокол «Сталинград» будет заложен в России в 2025 году. Благодаря мощному ледокольному флоту у РФ есть огромное конкурентное преимущество, подчеркнул российский лидер.

Особое внимание было уделено и вопросам развития региона — для этого Владимир Путин провел отдельное совещании по развитию агломерации, где первым делом призвал улучшить транспортное сообщение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, чтобы люди перестали часами добираться до работы или соцобъектов.

В этом вопросе, к слову, у участников совещания не было единогласия. Минэкономразвития считает приоритетным финансирование Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, из-за чего предлагает сдвинуть сдачу другого мегапроекта — КАД-2. Однако с таким предложением не согласился вице-премьер Марат Хуснуллин. Существующая кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга, по его словам, работает уже на пределе. С финансированием проекта не должно возникнуть проблем.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял нейтральное положение и высказался за комплексное решение и КАД-2 и ШМСД, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочел сконцентрироваться на магистрали.

— Самое оптимальное, я так понимаю, делать это вместе — и то, и другое. Но если приоритезировать, то тогда надо исходить из того, что Широтный ход является большим приоритетом. Но оптимально — делать и то, и другое, координировать эту работу, — заключил президент.

Помимо транспорта для успешного развития региона необходимо в полной мере использовать его градостроительный потенциал и наращивать экономические возможности , подчеркнул президент. Так, Минэкономразвития и Минпромторг уже пытаются решить вопрос с простаивающими площадками бывших автомобильных производств в Санкт-Петербурге, поскольку пока оно возобновилось только на одном, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, подразумевая бывшую площадку Nissan. Теперь ведомства изучают вопрос создания автомобильного кластера между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калужской областями.