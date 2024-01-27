Рядовой Александр Киселев лично вынес из-под огня украинской армии в безопасное место троих раненых сослуживцев. Об этом 27 января сообщает Минобороны России.

Это произошло, когда Киселев вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь ослабить боевые порядки обороны Вооруженных сил (ВС) РФ, подвергли позиции артиллерийскому и минометному обстрелу. После этого противник перешел в наступление.

Находясь на передовой под артиллерийским огнем ВСУ, Киселев оказывал первую помощь пострадавшим сослуживцам. Те российские военнослужащие, которые получили незначительные повреждения, продолжали выполнять боевые задачи.

Всего в ходе боя рядовой лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых сослуживцев, не способных самостоятельно передвигаться, а затем оказал им медицинскую помощь.

Благодаря решительным действиям Киселева были спасены жизни российских военнослужащих.

Тем временем старший механик-водитель танкового батальона младший сержант Рустем Султанов уничтожил три боевые бронированные машины противника и заставить его отступить.

Экипаж сержанта первым встретил атаку бронегруппы боевиков ВСУ. Султанов оперативно менял огневые позиции, что дало возможность нанести повреждения бронетехнике противника . Заставив ВСУ развернуться, Султанов увел экипаж на удобный огневой рубеж ― это помогло избежать ответного огня, не дав украинским военным эвакуировать бронетехнику.

Благодаря слаженным действиям младшего сержанта Султанова экипажу удалось уничтожить три боевые бронированные машины противника и заставить его отступить.

Ранее на этой неделе в Минобороны РФ рассказали, как взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замбы Бембеева выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы, когда ВСУ попытались контратаковать во фланг обороняющимся войскам.

В тот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российские артиллеристы воздушно-десантных войск (ВДВ) активно работают на херсонском направлении, уничтожая цели ВСУ. Он снял на видео боевую работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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