НАТО проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024, чтобы оказать давление на Россию на фоне постоянных провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 26 января, сообщила китайская газета Global Times.

Учения происходят в два решающих временных момента: конфликт на Украине подходит к третьему году и в США начинаются выборы. При этом в противостоянии Москвы и Киева не проявляется никаких признаков затихания, сообщают авторы материала.

«Поскольку украинские военные постоянно терпят неудачи на поле боя, НАТО, как зачинщик этого конфликта, решило оказать военное давление на Россию», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, настоящие цели Североатлантического альянса — продолжить формирование идеи «российской угрозы», заручиться поддержкой граждан Евросоюза за счет антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию, уточняет газета.

Steadfast Defender 2024 — крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и Швеции. Учебные маневры начались накануне и продлятся до 31 мая.

Ранее, 18 января, данные учения анонсировал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.