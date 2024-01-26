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Студенты — участники спецоперации поделились эмоциями после встречи с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Студенты — участники специальной военной операции, встречу с которыми провел президент России Владимир Путин 26 января, поделились с «Известиями» эмоциями от прошедшего мероприятия и рассказали о том, почему и как попали на СВО.

«Я понимал задачу, которую поставил перед собой, — стать офицером. И понимал, что у каждого офицера должно быть так, что ты защитник своей Родины, ты патриот. Буду служить дальше, продолжать задачи специальной военной операции. Уверен, что поставленные цели и задачи будут достигнуты, и победа будет за нами», — заявил военнослужащий Кирилл.

Другой участник спецоперации Максим рассказал, что раньше занимался общественной деятельностью, волонтерством, участвовал в организации сбора и доставки гуманитарной помощи в зону СВО, то есть был там ранее.

«Когда мы бывали и жили в зоне СВО, общались с военнослужащими, включая тех, кто восстанавливался после ранений, с местными жителями, у меня складывалось какое-то свое впечатление. И в конечном итоге оно повлияло на то, что я присоединился к «своим», — поделился Максим.

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Также в тот день президент РФ подарил часы одному из студентов — участников спецоперации. По словам Ильи, президент вручил ему подарок на 26-летие после прямой трансляции. На вопрос журналиста о том, будет ли боец носить подарок или сохранит на память, Илья ответил, что поместит часы в специально купленный для них сейф.

Ранее в пятницу Путин в ходе беседы с военнослужащими объявил, что вопрос с накоплением процентов во время кредитных каникул для участников спецоперации по защите Донбасса должен быть решен в течение двух-трех недель. По его словам, по возвращении бойца с фронта никаких процентов накапливаться не должно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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