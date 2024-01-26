ЦСКА проиграл СКА в пятый раз за сезон КХЛ
Московский хоккейный клуб ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча команд 26 января в Санкт-Петербурге завершилась со счетов 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) в пользу хозяев.
В команде победителей отметились дублями Арсений Грицюк (13-я, 54-я минуты) и Валентин Зыков (12-я, 58-я минуты). Еще одну шайбу на 60-й минуте забросил Александр Никишин. В ЦСКА гол на 41-й минуте забил Виталий Абрамов.
Таким образом, СКА в пятый раз за сезон нанес ЦСКА поражение.
В прошлый раз СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ 27 декабря. Встреча завершилась со счетом 2:0, который открыл Иван Зинченко, забросив шайбу в ворота во втором периоде. Вторая шайба была забита Александром Никишиным в завершение матча.
До этого, 21 декабря, СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:2.