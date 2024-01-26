Сербская оппозиция возобновила митинги в Белграде

Сторонники прозападной оппозиции возобновили митинги в Белграде против результатов парламентских выборов. Видео с места вечером 26 января показал корреспондент «Известий».

В рамках новой акции демонстранты перекрыли улицу перед конституционным судом в сербской столице. На кадрах можно увидеть, что перед собравшимися выступает один из организаторов, у которого в руках мегафон.

Участники держат в руках таблички и плакаты с требованиями к власти, также на месте звучит музыка. При этом насилия на улицах не наблюдается.

Акции оппозиции в Сербии начались в декабре 2023 года после того, как по итогам парламентских выборов президент Вучич сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Первый протест состоялся 18 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. В ходе акции 24 декабря несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери.

В ответ на это Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таковым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

25 декабря стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, в тот же день в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Последующие акции состоялись в сербской столице с 26 по 30 декабря.

31 декабря один из руководителей оппозиционной партии «Сербия против насилия» Мирослав Алексич заявил о ее намерении прекратить ежедневные митинги у здания избирательной комиссии. При этом он сообщил о планах продолжать протесты уже после Нового года в ином формате.