Прокуратура начала проверку после гибели мужчины при пожаре в Зеленограде
Прокуратура начала проверку после пожара в квартире жилого дома в Зеленограде, в результате которого погиб мужчина. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в пятницу, 26 января.
«На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в этот день сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде.
Площадь возгорания составила 7 кв. м.