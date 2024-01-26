Реклама
Прямой эфир
Общество
Прокуратура начала проверку после гибели мужчины при пожаре в Зеленограде
Экономика
Путин поручил развивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти
Мир
Франция вновь заявила об отсутствии наемников на Украине
Мир
Власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой
Мир
В МИДе указали на попытки США лишить Индию преимуществ от закупок нефти из РФ
Интернет и технологии
Россияне смогут менять оператора связи через интернет с 1 сентября
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии влияния поставок F-16 Киеву на ход СВО
Мир
МИД не исключил ответных шагов из-за блокировки российского имущества в Чехии
Общество
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Общество
Матвиенко назвала закладку ледокола «Ленинград» символом уважения
Мир
Захарова назвала решение МС ООН по Израилю подтверждением позиции РФ по Газе
Мир
Госдеп США не признал обвинения Израиля судом ООН в геноциде
Мир
В БАПОР заявили об увольнении подозреваемых в причастности к атакам на Израиль
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Мир
В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам
Сюжет:

СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ 26 января обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, сбитый Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области.

На записи видно, как к воздушному судну подъезжает транспорт с военнослужащими, после чего они поднимаются в самолет.

Комментируя ситуацию со сбитым самолетом, президент РФ Владимир Путин ранее в этот день заявил, что попросит СК максимально полно обнародовать детали расследования происшествия, чтобы об этом знали и жители Украины.

Глава государства также отметил, что есть ряд доказательств, подтверждающих причастность Киева к авиакатастрофе. В частности, тот факт, что атака самолета произошла с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».

По его словам, средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят о том, что при нанесении удара использовалась западная система противовоздушной обороны. «Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — сказал глава государства.

Он также сообщил об осведомленности главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ о транспортировке 65 украинских пленных на самолете.

Молчание — дорого: как Запад отреагировал на крушение Ил-76 под Белгородом
Европейские и американские политики постараются «замылить» ситуацию с терактом, считают эксперты

Авиакатастрофа произошла в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая полк «Азов».

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024