СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76

Следственный комитет (СК) РФ 26 января обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, сбитый Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области.

На записи видно, как к воздушному судну подъезжает транспорт с военнослужащими, после чего они поднимаются в самолет.

Комментируя ситуацию со сбитым самолетом, президент РФ Владимир Путин ранее в этот день заявил, что попросит СК максимально полно обнародовать детали расследования происшествия, чтобы об этом знали и жители Украины.

Глава государства также отметил, что есть ряд доказательств, подтверждающих причастность Киева к авиакатастрофе. В частности, тот факт, что атака самолета произошла с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».

По его словам, средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят о том, что при нанесении удара использовалась западная система противовоздушной обороны. «Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — сказал глава государства.

Он также сообщил об осведомленности главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ о транспортировке 65 украинских пленных на самолете.

Авиакатастрофа произошла в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая полк «Азов».

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.