МИД не исключил ответных шагов из-за блокировки российского имущества в Чехии

Москва не исключает ответные шаги в отношении чешского имущества в России в связи с блокировкой собственности РФ Прагой. Об этом 26 января заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва в качестве ответной меры на решение Праги о запрете на управление и использование объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, жестко указала на недопустимость такого произвола.

«Естественно, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы. Сейчас акцент делаем на правовых механизмах. Это, естественно, не исключает возможных ответных шагов в отношении чешских имущественных активов в России», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Правительство Чехии 15 ноября 2023 года одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность компании «Госзагрансобственность», в том числе сдача в аренду, является незаконной. Данная компания относится к структуре управления делами президента России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Чехии противозаконным. Он добавил, что «антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение», и не исключил, что Москва примет ответные меры.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.