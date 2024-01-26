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Минюст РФ признал иноагентом журналиста Максима Трудолюбова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минюст РФ признал иноагентами журналиста Максима Трудолюбова, бизнесмена Дмитрия Потапенко и издание «Вот так». Список был обновлен в пятницу, 26 января.

Как отмечает ведомство, Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

По сведениям Минюста, Трудолюбов сотрудничал с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и выступал против спецоперации на Украине.

Издание «Вот так» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Также, по данным Министерства юстиции, оно выступало против спецоперации на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.

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Ранее, 19 января, в список иноагентов был включен социолог Григорий Юдин. По сведениям Минюста РФ, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ. Кроме него в перечень иностранных агентов были включены экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, журналист Лола Тагаева, экоактивист Евгения Чирикова, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости».

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