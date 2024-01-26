На северо-востоке Москвы задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого

На северо-востоке Москвы задержан мужчина, избивший своего знакомого, после чего тот скончался. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу в пятницу, 26 января.

Накануне в квартире жилого дома на улице Комдива Орлова было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего, который в ходе допроса пояснил, что в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. После чего фигурант подверг избиению своего знакомого», — указано в Telegram-канале ведомства.

В результате полученных травм мужчина скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, добавили в ведомстве. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.

24 января Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на своего соседа в ЖК «Эталон-Сити». По данным следствия, в лифте жилого комплекса произошла ссора, участниками которой стали 37-летний житель Москвы и двое несовершеннолетних. Дети решили позвать своего 24-летнего брата, с которым они вместе поднялись на этаж к потерпевшему, вошли к нему в квартиру и сильно его избили, после чего один из несовершеннолетних достал нож и тяжело ранил мужчину.