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Глава Евросовета Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

Глава Евросовета Мишель решил не уходить с должности ради участия в выборах в ЕП
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Фото: TASS/Zuma
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Глава Европейского совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру с предстоящих выборов в Европарламент. Об этом 26 января сообщает Financial Times.

Отказ от участия в выборах политик связал с «крайней реакцией» и «личными нападками» на его намерение оставить свой пост ради кресла евродепутата. Он заявил, что посвятит все свои усилия текущим обязанностям.

«Я не хочу, чтобы решение [баллотироваться в европейский парламент] отвлекло нас от нашей миссии или подорвало этот институт и европейский проект, а также не хочу, чтобы оно использовалось для раскола Европейского совета, который, я считаю, должен неустанно работать ради европейского единства», — сказал Мишель.

По информации газеты, неожиданное заявление действующего главы Евросовета встретило поддержку чиновников стран Евросоюза. Отмечается, что оно прозвучало за шесть дней до решающего саммита лидеров европейских стран, на котором будет решаться будущее финансовой поддержки Украины со стороны Брюсселя.

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Ранее, 6 января, Мишель объявил, что летом досрочно оставит свой пост и примет участие в выборах в Европарламент. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации могло перейти к Венгрии.

Позже газета Politico уточнила, что если главы стран ЕС до июля не выберут другого преемника взамен уходящего Мишеля, Евросовет может временно возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подобная возможность предусмотрена законодательством, однако европейские лидеры постараются этого не допустить из-за разногласий с Орбаном, прогнозировали тогда журналисты.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

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