Питер Фьюри поделился ожиданиями от боя Тернера и Джонсона

Тренер и дядя боксера Тайсона Фьюри Питер Фьюри выступил в поддержку ирландского бойца Шона Тернера, который 16 февраля проведет бой с Кевином Джонсоном в рамках турнира по ММА суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Шон наш хороший друг. Он присоединялся к нам в различных тренировочных лагерях на протяжении многих лет, и он будет драться с Кевином Джонсоном в России в бою типа ММА», — сказал он.

Фьюри отметил, что он также знаком с Джонсоном, и выразил уверенность, что их бой будет хорошим.

«И я уверен, что это будет хороший бой, и я желаю вам всего наилучшего. Я также уверен, что этот бой в России будет потрясающим», — отметил он.

Ранее в этот день Тернер назвал Джонсона предателем и пообещал его нокаутировать.

Первый бой Джонсона в качестве гражданина России пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Джонсон получил российское гражданство 11 января, этот день он назвал своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.