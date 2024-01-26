Госдеп США не признал обвинения Израиля судом ООН в геноциде

Решение Международного суда (МС) ООН по войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС согласуется с мнением США о том, что Израиль имеет право предпринять действия в соответствии с международным правом, чтобы гарантировать, что нападение, произошедшее 7 октября, не повторится. Об этом 26 января заявил представитель госдепартамента Соединенных Штатов.

«Мы по-прежнему считаем, что обвинения в геноциде необоснованны, и отмечаем, что суд в своем решении не сделал вывода о геноциде и не призвал к прекращению огня, а призвал к безоговорочному, немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС», — приводит слова представителя Reuters.

Ранее в этот день Международный суд обязал Израиль предотвратить акты геноцида против палестинцев и сделать больше для оказания помощи гражданскому населению, однако не отдал приказа о прекращении огня, как того требовал истец в лице Южной Африки.

Министерства иностранных дел ЮАР и Палестины приветствовали решение суда ООН. Они назвали постановление решительной победой международного верховенства права, которое отражает интересы гуманности. При этом министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение суда, написав на своей странице X (бывш. Twitter) «Гаага-шмага».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предписания Международного суда ООН подтверждают справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия в секторе Газа.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11–12 января. По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики в геноциде в анклаве. По его словам, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.