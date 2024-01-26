Путин поручил развивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти

Президент России Владимир Путин поставил задачу наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данное поручение он озвучил 26 января на совещании по развитию обоих регионов.

«Нам необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. И что важно: делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации», — сказал глава государства.

В ходе реализации данной цели необходимо учитывать, что город и область тесно связаны еще с советских времен, отметил Путин.

Одной из ключевых задач президент назвал укрепление таких приоритетных отраслей промышленности, как судостроение и фармацевтика. Кроме того, он указал на важность реализации потенциала сферы услуг и креативных индустрий. Также глава государства заявил о необходимости расширять инфраструктуру внешней торговли, в том числе развивая морские порты и терминалы.

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